ONU diz que há 16 milhões de ucranianos a necessitar de ajuda humanitária

Cerca de 16 milhões de ucranianos precisam de assistência humanitária e mais de seis milhões ainda estão deslocados internamente, disse em Kiev a coordenadora humanitária das Nações Unidas na Ucrânia, Osnat Lubrani.

"Quase 16 milhões de pessoas na Ucrânia precisam hoje de ajuda humanitária: água, alimentos, cuidados de saúde", precisou em conferência de imprensa, quando a guerra desencadeada pela invasão do território ucraniano pela Rússia entrou no seu quinto mês.

Apesar de cerca de cinco milhões de pessoas já terem conseguido regressar às suas casas, "muitas sabem que podem ser forçadas a fugir novamente" e "mais de seis milhões continuam deslocadas internamente", adiantou.

De acordo com a Organização Internacional para as Migrações (OIM), aquele número dos regressos inclui tanto os deslocados internos como as que voltaram do estrangeiro.

Segundo Osnat Lubrani, mais de 5,3 milhões de ucranianos fugiram para outros países.

"O que sabemos é que o número que temos de quase cinco mil civis mortos e mais de cinco mil feridos é apenas uma fração da assustadora realidade", reconheceu a coordenadora.

"Não posso falar de números precisos sobre hospitais, escolas e casa danificadas, mas sabemos que são milhares. Ainda não podemos verificar os números exatos", disse.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro, tendo a ofensiva sido condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.