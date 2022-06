Diretor da Agência de Energia Atómica. “Estamos dependentes da lógica da guerra”

“Estamos todos dependentes da guerra”, admite Rafael Grossi, diretor geral da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) em entrevista à Renascença, referindo-se à central de Zaporíjia, na Ucrânia, que está sob domínio das tropas russas no contexto da invasão do país.

O antigo diplomata argentino acrescenta que a guerra “tem a sua lógica”, e que à Agência Internacional de Energia Atómica resta tentar “ajudar”.

Como? Rafael Grossi assume que está a tentar “encontrar as vias políticas, diplomáticas e logísticas”, para chegar a esta que é a maior central nuclear da Europa, com seis reatores.

Nesse esforço, o diretor da Agência Internacional de Energia Atómica admite estar “a falar com todos”, e isso significa dialogar com o Kremlin. “Temos de falar com as pessoas que detêm o controlo efetivo do território. No caso de é a Rússia”.