Antigo patrão da F1 disposto a “levar uma bala” por Putin

Bernie Ecclestone, antigo patrão da Fórmula 1, diz estar disponível para “levar uma bala” por Vladimir Putin.

Ecclestone, de 91 anos, acrescentou que a invasão da Rússia à Ucrânia “não foi intencional”.

Em comunicado, a atual direção da Fórmula 1 garante que as declarações são “pessoais” e estão “em contraste” com os “valores modernos do nosso desporto”.

O antigo líder da F1 é amigo de Putin desde que em 2014 se decidiu avançar para o Grande Prémio de Sochi.

Já antes, Ecclestone tinha proferido declarações polémicas como “Putin devia governar a Europa”.