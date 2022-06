Seca em Itália. Cabeleireiros de Castenaso arriscam multa se lavarem cabeça duas vezes

Na cidade italiana de Castenaso, perto de Bolonha, os cabeleireiros e barbeiros estão proibidos de lavar o cabelo dos clientes duas vezes. A medida insólita vai estar em vigor até ao final de setembro. Em caso de incumprimento, a multa varia entre os 25 e os 500 euros. “Estamos num momento crítico, temos que arregaçar as mãos e prestar atenção em cada pequeno gesto”, explica o autarca Carlo Gubellini, lembrando que essa prática é responsável pelo desperdício de milhares de litros de água por dia. De acordo com a diretriz emitida, as duas lavagens clássicas excedem, pelo menos, 20 litros. “Se multiplicarmos a quantidade de água utilizada para cada cliente, estamos a falar de milhares de litros por dia", disse Gubellini ao Corriere della Sera. “Castenaso é pequena: imagine o que significa em termos de consumo de água nas grandes cidades, alerta. Contudo, nem todos concordaram: “Parece-me tudo um pouco ridículo", confessou Katia, cabeleireira no Nuova Equipe. "É difícil não poder lavar e enxaguar duas vezes, pois alguns dos produtos que usamos requerem-no, e assim como alguns tipos de cabelo, especialmente se o cabelo do cliente estiver bastante sujo”, defendeu. O autarca espera que a medida, em vigor até ao final de setembro, possa ser ajustada, mas sublinha que “a situação é alarmante”.