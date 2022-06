Putin achava que ia ter "menos NATO mas estava errado", diz Boris Johnson

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, reafirmou esta quarta-feira que o Presidente da Rússia vai ter "mais NATO à porta" com a esperada entrada da Suécia e da Finlândia, ao contrário do que pensava quando invadiu a Ucrânia.



Vladimir Putin "esperava que houvesse menos NATO, mas estava completamente errado", disse Johnson numa breve declaração à entrada da cimeira da Aliança Atlântica, em Madrid.

Johnson referia-se às candidaturas da Suécia e da Finlândia, que foram desbloqueadas na terça-feira, já em Madrid, com um acordo entre os dois países e a Turquia, que se opunha à sua entrada na Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, na sigla em inglês).

Antes da invasão da Ucrânia, em 24 de fevereiro, Putin exigiu à NATO garantias de que o país vizinho nunca entraria na organização e que a Aliança Atlântica recuasse as suas posições para as fronteiras anteriores ao alargamento a países que integraram a ex-União Soviética.