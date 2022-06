Preocupada com a China, ​NATO declara Rússia como "maior ameaça"

Os líderes da NATO declararam hoje a Rússia como a "maior e mais direta ameaça" à paz e segurança dos países da Aliança Atlântica, no final da primeira sessão de trabalho da cimeira de Madrid.



"Continuamos a enfrentar ameaças distintas, de todas as direções estratégicas. A Federação Russa é a maior e mais direta ameaça à segurança, paz e estabilidade dos aliados [na NATO] na região euro-atlântica", lê-se na Declaração da Cimeira de Madrid.

O texto, subscrito pelos 30 chefes de Estado e de Governo da Organização do tratado do Atlântico Norte, garante a continuidade do apoio à Ucrânia, na sequência da invasão russa.

“Continuaremos e intensificaremos ainda mais o apoio político e prático ao nosso parceiro próximo, a Ucrânia, enquanto continua a defender sua soberania e integridade territorial contra a agressão russa. Em conjunto com a Ucrânia, decidimos um pacote de apoio reforçado.”

A declaração que sai da Cimeira de Madrid também faz uma referência à China e a preocupações levantadas pelo Governo de Pequim.