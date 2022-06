Para lá da política? Cimeira da NATO marcada por... uma salada russa

Nem só de política se fazem cimeiras. No que toca à parte logística de encontros como o que esta semana decorre entre os líderes da NATO em Madrid, uma grande fatia da organização está afeta à comida e nem sempre é fácil acomodar todos os palatos.

Foi a isso que se propuseram os chefs José Andrés e Paco Roncero Roncero, estrelas Michelin, com os não dois, não dez, mas 15 pratos que confecionaram para os responsáveis máximos da Aliança, num jantar oferecido pelo rei Felipe VI de Espanha na noite de terça-feira, no Palácio Real.

A ementa contou com uma azeitona esférica para aguçar a fome passou por pratos como um airbag de picanha, um creme de lavagante, uma tortilha de camarão, um naco de vitela, gaspacho com óleo de manjericão e uma pescada com molho meuniére, tapioca e ovos de truta.