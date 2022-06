​Organizações não governamentais planeiam “onda azul” em defesa dos oceanos

Cerca de 70 organizações não governamentais marcaram para esta quarta-feira à tarde a realização de uma marcha azul pelo clima.



O protesto começa às 18h00 na Gare do Oriente e tem como destino o Altice Arena, onde decorre por estes dias a Conferência dos Oceanos, organizada pelas Nações Unidas.

“Temos muitas expectativas para esta marcha”, diz Ana Matias, da organização Sciaena, acrescentando que a ideia é serem “uma grande onda a invadir o Pavilhão Atlântico [Altice Arena]”.

Ana Matias diz não ter ideia de quantas pessoas irão participar, mas diz esperar que sejam “milhares”, tendo em conta que nessa altura os trabalhos da Conferência dos Oceanos já estarão na reta final, permitindo que muitos participantes do encontro se juntem ao protesto.

A marcha tem por objetivo exigir a concretização de um manifesto com 11 exigências para “para salvar o oceano e para que ele se torne um verdadeiro aliado no combate às alterações climáticas”.

Entre as 11 exigências, os ambientalistas pedem o fim da pesca industrial, a adoção de um tratado do Alto Mar e o fim do apoio às pescas prejudiciais e aos combustíveis fósseis.

A Conferência dos Oceanos começou no dia 27 de julho e prolonga-se até 1 de julho, contando com a presença de delegações de 140 países e de mais de mil organizações não-governamentais, entre outros.