Catalunha sonha com independência. "Queremos um referendo à escocesa"

A Catalunha quer um referendo à independência feito à medida do modelo escocês. A região continua a lutar pela independência em relação a Madrid, mas com outras armas.



Há um ano no poder, o Governo de Pere Aragonês reconhece que as negociações com Madrid não estão a dar resultado e que as ações do primeiro-ministro, Pedro Sanchez, não passam de marketing político.

De visita a Portugal, Victòria Alsina, a ministra das Relações Exteriores da Catalunha, disse à Renascença que os próximos meses vão ser essenciais para a luta independentista catalã e as instituições europeias vão ter um papel importante.

Victòria Alsina está em Lisboa para reforçar os vínculos institucionais entre a Catalunha e Portugal. Garante que a receção tem sido excelente e que leva na bagagem vários protocolos de cooperação.

Qual o objetivo da presença do governo catalão em Portugal?

É um prazer poder discutir convosco e explicar o propósito desta viagem do Governo da Catalunha a Portugal após as eleições parlamentares, com o objetivo de reforçar os laços de amizade históricos e atuais que existem entre um país e um Governo, que são amigos em Portugal e do Governo da Catalunha. Aliás, uma das mais antigas delegações do nosso Governo no estrangeiro é precisamente a delegação em Portugal, que tem a sua sede em Lisboa.

E nestes dois dias tivemos a oportunidade e hoje vamos continuar com as reuniões para estreitar os laços com o executivo e o legislativo, aqui em Portugal, em questões tão importantes para nós como o desenvolvimento regional, a agenda de colaboração internacional, a modernização do sistema administrativo e muito mais.

A economia portuguesa interessa à Catalunha. Já conseguiram casos concretos de apoios e ligação entre os dois governos?

Temos falado sobre muitos projetos de cooperação bilateral nessas três áreas. Também projetos de colaboração com dimensão europeia, com a agenda da União Europeia ligada aos fundos Next Generation. Também falámos de projetos na área cultural e económica de colaboração que já existem e que queremos escalar nos próximos meses e anos.

Também pudemos nos reunir com os grupos, os diferentes grupos do Parlamento, começamos esta manhã com uma reunião com o Grupo Parlamentar Socialista e com todos eles. Falámos também da possibilidade de criar um grupo de amizade entre a Assembleia da República e o Parlamento da Catalunha.

A resposta por parte do Partido Socialista foi positiva?

A verdade é que tivemos uma reunião fantástica, falámos de todas estas colunas possíveis, tivemos uma reunião muito produtiva com o grupo parlamentar socialista, decidimos continuar a falar e tanto com este grupo como com os outros grupos, discutimos a possibilidade de criar um grupo de amizade entre a Assembleia da República e o Parlamento da Catalunha e também de identificar oportunidades que seriam boas para ambos, os dois países.

Um dos temas que temos discutido é também a possibilidade de colaborar no campo da qualidade democrática. Aliás, ontem também tive a oportunidade de dar uma conferência na Fundação Mário Soares sobre este tema em particular, e estamos muito entusiasmados com todas as portas que nos foram abertas.

E de que forma é que essa interajuda pode ser importante para a Catalunha. Que exemplo da democracia portuguesa podem levar?

Estamos muito interessados em toda a aposta que o Governo de Portugal fez durante a presidência do Conselho da União Europeia. Toda a iniciativa da Conferência sobre o Futuro da Europa e todas as consequências que isso tem para Portugal, para a Catalunha e para os restantes países membros.

Esta é uma área que também tem sido muito importante do nosso ponto de vista como pró-europeus convictos, mas críticos com uma agenda para melhorar o funcionamento das instituições europeias e também ao nível da reforma administrativa.

Aliás, tive a oportunidade de me reunir com o secretário de Estado para as políticas digitais e modernização do Governo de Portugal. E também estávamos explorando precisamente áreas de colaboração nessa área.

Falou de várias áreas onde Portugal pode ser importante para a Catalunha. Há alguns projetos em vista?

Temos também uma linha de cooperação proposta a nível regional com a região do Alentejo. É uma área em que, a partir da Delegação do Governo da Catalunha, em Portugal, queremos explorar como criar mais laços no campo económico, no campo cultural bem como a cooperação entre instituições académicas ao nível dos principais portos, etc... Confiamos que nesta área específica, por exemplo, poderemos concretizar muitos projetos nos próximos meses.

Projetos agrícolas, na área do mar, universitários. São nestas áreas?

Em todas essas áreas e também nas de desenvolvimento regional. Aliás, hoje também pude reunir com o secretário de Estado do Desenvolvimento Regional e temos vindo a falar da possibilidade de colaborar para a obtenção de fundos europeus, para a construção de projetos, também a nível municipal. E a partir daí chamamos as equipas técnicas para materializar todos esses projetos nas próximas semanas.

Querem perceber como Portugal aplica todos os fundos que vêm da UE?

Sim, de facto, da Catalunha temos uma iniciativa que pusemos à disposição do secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, que é precisamente uma iniciativa que reúne 30 territórios europeus, incluindo a Catalunha. De facto, criámos e coordenámos. É denominado For you Recovery e estamos a fazer lobby conjuntamente em Bruxelas para poder exigir uma melhor aplicação do princípio da subsidiariedade na gestão dos fundos europeus para que as regiões possam ter mais voz, tendo em conta que em muitos casos tem a competência ou pelo menos a experiência de gestão nestas áreas. E convidámos Portugal e algumas das suas regiões a também aderirem a esta rede de colaboração com uma agenda europeia de lobbying.

No fundo, é para poder ter as ferramentas necessárias para reclamar de Madrid mais apoios?

Nós, como Governo da Catalunha, temos uma agenda europeia ambiciosa que pretende defender os interesses da Catalunha. Consideramos também importantes para o Governo da Catalunha os debates que são importantes para a Europa.

Somos pró-europeus convictos, mas críticos precisamente porque defendemos os valores fundadores da União. E temos uma ótima opinião sobre o que tem sido a agenda portuguesa enquanto foram líderes da presidência das instituições europeias. E a partir daí também partimos para trabalhar juntos na Europa.

Isso indica que este tipo de visitas e encontros é também feito noutros países.

Sim, na verdade temos uma estratégia que chamamos de mais Catalunha no mês mundial Catalunha, o Mont em catalão. E esta estratégia, juntamente com 30%, que é o aumento orçamentário que tivemos no Ministério que lidera toda a pasta Internacional do Governo da Catalunha, nos permitirá este ano de 2022 ter uma representação institucional direta no exterior de 44 para 63 países, com os quais estamos num período de crescente atuação externa catalã, de consolidação e neste quadro de atuação, para nós Portugal é um país amigo, uma prioridade estratégica e a nossa delegação quer ser a porta de entrada para todos estes projetos portugueses no Catalunha.