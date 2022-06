Ucrânia. Número de mortos em ataque a centro comercial sobe para 18

"O ataque russo de hoje a um centro comercial em Krementchouk é um dos mais vergonhosos atos terroristas da história europeia. Uma cidade pacífica, um centro comercial normal (com) mulheres, crianças e civis normais no interior", classificou o presidente ucraniano num vídeo divulgado no Telegram .

“Foi no mínimo um ato deplorável”, declarou o porta-voz da ONU, no em reação ao bombardeamento de um shopping na cidade de Kremenchuk, na região de Poltava. “Qualquer infraestrutura civil, incluindo obviamente centros comerciais, e civis não devem nunca ser alvos”, afirmou Stephane Dujarric.

O ataque atingiu um centro comercial em Krementchuk, no centro da Ucrânia, no segundo dia da cimeira das grandes potências económicas do G7 [Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, estando também representada a UE], nos Alpes da Baviera, no sul da Alemanha, um encontro em grande parte dominado pela guerra desencadeada pela Rússia.

A guerra na Ucrânia teve início com a invasão russa a 24 de fevereiro. A ONU já confirmou a morte de mais de 4.600 civis, alertando, contudo, que o balanço real será consideravelmente superior.