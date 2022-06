John Kerry em Lisboa. "Há vidas em jogo" com a guerra e as alterações climáticas

John Kerry acusa a Rússia de violar o Estado de Direito. O antigo secretário de Estado norte-americano falava esta terça-feira, na Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, que decorre em Lisboa.

Na qualidade de enviado especial dos Estados Unidos para as questões climáticas, Kerry fez o discurso no plenário da Conferência, onde pediu o fim imediato dos ataques russos à Ucrânia.

“Tudo o que a Rússia tem feito nesta invasão em larga escala da Ucrânia de uma forma não provocada e injustificável é uma violação do Estado de Direito. Assim, juntamo-nos a outros no pedido urgente para que a Rússia interrompa imediatamente os ataques para facilitar o fluxo desimpedido de ajuda humanitária para aqueles que precisam conceder passagem segura a mulheres inocentes em fuga, crianças civis e retirar as suas forças militares da Ucrânia.”

A Conferência dos Oceanos das Nações Unidas corre o risco de ser ofuscada pela guerra da Ucrânia e pelas cimeiras do G7 e da NATO, mas Kerry diz que aqui também há vidas em risco.

“O ambiente e o clima não param de repente por causa de uma invasão. Há vidas que estão em jogo. E o nosso oceano toca todos os aspetos das nossas vidas, desde o ar que respiramos até a comida que comemos”, sublinha.

No seu discurso, John Kerry pediu ambições, ações concretas e a necessidade de ligar os oceanos à redução de emissões.

“Não podemos resolver a crise oceânica sem resolver a crise das emissões. Ao mesmo tempo, o oceano é uma fonte de soluções climáticas e pode ajudar a manter viva a meta do aumento de 1,5 graus de temperatura. Por exemplo, precisamos de estimular a transição para o transporte marítimo verde. Se o transporte marítimo fosse uma nação, seria o oitavo maior emissor do mundo”, afirma o antigo secretário de Estado norte-americano.