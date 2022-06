Explosão em centro comercial foi dano colateral de ataque a depósito de armas, diz Rússia

O Ministério da Defesa da Rússia garantiu esta terça-feira que o ataque que ontem vitimou pelo menos 20 pessoas num centro comercial na cidade ucraniana de Kremenchuk tinha como alvo um depósito de armas. No seu briefing de operações bélicas diárias na Ucrânia, o Governo russo diz que foram as explosões de munições que fizeram deflagrar um incêndio naquele centro comercial, que estaria encerrado e que se situa ao lado da fábrica tida como alvo. "Em Kremenchuk, as forças russas atingiram um depósito de armas que foram recebidas dos Estados Unidos e da Europa, com armas aéreas de alta precisão", é indicado no comunicado, divulgado no canal de Telegram do Ministério da Defesa da Rússia.

"Como resultado do ataque de precisão, as armas de fabrico ocidental e munições concentradas no armazém foram atingidas. A detonação das munições armazenadas das armas ocidentais causou um fogo num centro comercial fora de serviço localizado junto do depósito." Até esta manhã estavam confirmados 20 mortos e 59 feridos, 25 deles hospitalizados, na sequência do ataque de segunda-feira. À hora do bombardeamento com mísseis, estariam cerca de mil pessoas abrigadas dentro do centro comercial Amstor.