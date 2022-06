EUA. Descarrilamento de comboio faz, pelo menos, três mortos

Segundo as autoridades norte-americanas, pelo menos três pessoas morreram, esta segunda-feira, na sequência de um descarrilamento de um comboio numa zona rural do Missouri, nos Estados Unidos.

O comboio descarrilou após colidir com um camião que bloqueava uma travessia pública, de acordo com a empresa estatal federal de transporte ferroviário de passageiros dos Estados Unidos, Amtrak. A bordo seguiam 243 pessoas e 12 tripulantes que viajavam de Los Angeles para Chicago.

Os três mortos são dois passageiros e o condutor do camião, disse o porta-voz da Patrulha Rodoviária Estadual do Missouri (MSHP, na sigla em inglês), Justin Dunn. Não ficou imediatamente claro quantas pessoas ficaram feridas, disse a MSHP, mas os hospitais informaram ter recebido mais de 40 pacientes do acidente e aguardavam mais.

De acordo com a Amtrak, o acidente ocorreu pelas 12.42 horas locais (16.42 horas em Lisboa) perto da cidade Mendon. Sete carruagens descarrilaram, acrescentou a MSHP.