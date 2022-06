Encontrados 46 migrantes mortos no interior de um camião no Texas

Quarenta e seis pessoas foram encontradas mortas, na segunda-feira, dentro de um atrelado de um camião no sudoeste de San Antonio, no estado norte-americano do Texas, anunciaram as autoridades locais.

Outras 16 pessoas, 12 adultos e quatro crianças estão a receber assistência médica devido ao calor e à desidratação, disse o chefe da corporação dos bombeiros, Charles Hood.

As pessoas que seguiam no atrelado fariam parte de uma alegada tentativa de contrabando de migrantes para os Estados Unidos, acrescentou o chefe de polícia, William McManu, acrescentando que, pelo menos três, pessoas estão sob custódia policial, embora não seja claro se estão ligadas a este caso.

Para já não é conhecida a nacionalidade das vítimas. No entanto, o consulado mexicano de San Antonio já se disponibilizou a prestar apoio, "caso haja mexicanos".

De acordo com a imprensa local, citada pela agência de notícias EFE, a área onde o camião foi encontrado é um local onde os veículos param para descarregar os migrantes depois de atravessarem ilegalmente a fronteira.

As temperaturas em San Antonio atingiram 40.º Celsius, na segunda-feira.

As autoridades disseram acreditar que o condutor do camião terá abandonado o veículo com todos os passageiros no interior poucos minutos antes da polícia chegar ao local.

Esta poderá ser já a travessia ilegal de migrantes do México para os Estados Unidos com o maior número de vítimas mortais das últimas décadas, referiu a agência de notícias Associated Press.

Dez migrantes perderam a vida em 2017, depois de terem ficado presos dentro de um camião estacionado num estabelecimento da cadeia comercial Walmart, em San Antonio.

Também em 2003, 19 emigrantes foram encontrados mortos num camião a sudoeste de San Antonio.