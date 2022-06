Cimeira da NATO. EUA vão anunciar reforço "a longo prazo" do envolvimento na Europa

Os Estados Unidos vão fazer "anúncios específicos" na cimeira da NATO sobre "novos compromissos militares em terra, mar e nos ares a longo prazo na Europa", em particular no leste do continente, indicou hoje um conselheiro do Presidente norte-americano.

Jake Sullivan, principal conselheiro diplomático e militar de Joe Biden, disse, a bordo do Air Force One, que um "certo número de países" da Aliança Atlântica também "prometeram aumentar as suas contribuições em matéria de defesa no flanco oriental".

A cimeira da NATO decorre de hoje a sexta-feira na capital espanhola, Madrid.

O responsável norte-americano acrescentou que Joe Biden vai comunicar oficialmente ao chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, um aumento dos navios de guerra na base naval de Rota [sul de Espanha] de quatro para seis, com o objetivo de reforçar a presença militar do seu país e da NATO nesta zona.

Sullivan sublinhou que esta medida permitirá aumentar a presença naval dos EUA e da NATO em todos os domínios marítimos relevantes e insere-se numa série de anúncios aguardados para quarta-feira.