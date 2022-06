Reino Unido. Trabalhadores da saúde podem ter aumentos de 4 a 5%

O órgão consultivo do Governo britânico para o setor da saúde vai propor um aumento salarial anual de 4 a 5% este ano para os trabalhadores do serviço nacional de saúde do país.

De acordo com o The Guardian, a medida é justificada pelo aumento da inflação dos preços ao consumidor, que atingiu 9,1% em maio.

Os trabalhadores britânicos têm vindo a reclamar aumentos salariais maiores do que o normal e, neste contexto, já houve greves generalizadas na indústria ferroviária privada da Grã-Bretanha na última semana.

O primeiro-ministro Boris Johnson avisou que a restrição salarial no setor público é necessária para economizar e reduzir o risco de uma espiral inflacionária de longo prazo.

Segundo dados oficiais, o salário médio, excluindo bónus no setor público, nos três meses até abril, aumentou 1,8% anualmente em relação aos 4,8% do setor privado.

Segundo o The Guardian, o National Health Service Pay Review Body - um painel que faz recomendações anuais de pagamento ao Governo - recomendaria um aumento “entre os 4% e os 5%”.

As recomendações abrangem a maioria dos funcionários além de médicos, dentistas e gerentes seniores do Serviço Nacional de Saúde da Grã-Bretanha, totalizando quase 1,5 milhão de trabalhadores.