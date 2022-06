Guterres pede desculpa aos mais novos pela falta de atenção ao mar

"Mesmo hoje, estamos a caminhar lentamente no sentido de reverter a tendência e reabilitar os oceanos, salvar a biodiversidade e parar as alterações climáticas", acrescentou.

O responsável admitiu que a sua geração foi responsável politicamente pela degradação das condições dos oceanos, por ter sido lenta, ou mesmo "sem vontade de reconhecer que as condições se estavam a deteriorar no mar".

António Guterres discursava na sessão de encerramento do Fórum da Juventude e Inovação da Conferência dos Oceanos da ONU 2022 (UNOC - United Nations Ocean Conference), que decorre na praia do Carcavelos (concelho de Cascais).

Além do secretário-geral das Nações Unidas, está também presente o Presidente da República, Marcelo de Sousa, a ministra da Energia do Quénia, Monica Juma, país que coorganiza a Conferência dos Oceanos com Portugal.

Momentos antes, os jovens foram surpreendidos na praia pelo ator Jason Momoa, conhecido por produções como Guerra dos Tronos ou Aquaman, que será entronizado, na segunda-feira, como embaixador das Nações Unidas para a Vida Marinha.

A Conferência dos Oceanos das Nações Unidas (UNOC, sigla em inglês) vai realizar-se este ano em Lisboa (no Altice Arena), copresidida por Portugal e pelo Quénia, entre 27 de junho e 01 de julho, e contará com a presença de chefes de Estado e de governo de todos os continentes.

No decurso destes cinco dias decorrem, igualmente, duas visitas de Estado - do Presidente da República do Quénia, país coanfitrião da Cimeira dos Oceanos; e do Presidente da República da Nigéria.

São esperados mais de 7.000 participantes de mais 140 países, 38 agências especializadas e organizações.