Conferência dos Oceanos. Políticos de um lado, imprensa e ONGs do outro

Longe dos decisores, numa sala, e a assistir às sessões a partir da televisão. É assim que os jornalistas são convidados a assistir aos principais momentos da Conferência dos Oceanos da ONU, em Lisboa.

Ao contrário do que acontece em outras organizações, como é o caso da Comissão Europeia ou do Parlamento Europeu, nesta Conferência a comunicação social não coabita com os protagonistas. O ambiente é controlado. Para os jornalistas irem para as salas em comum, têm de pedir autorização e ser acompanhados por alguém da organização.

Porquê? “Para não se cruzarem com os políticos”, admite à Renascença uma funcionária da ONU. No Pavilhão Atlântico, mesmo depois de um controlo de segurança apertado (raio-x, acreditação morosa, etc.), tudo é separado: as refeições, os cafés, as pausas e o trabalho.

A questão não se verificou sempre no passado, por isso a comunicação questionou o Presidente da República sobre o assunto.

“Porque é que temos tantos obstáculos à imprensa? Não podemos sair da sala de imprensa sem alguém nos acompanhar. Acho que isso é exagerado para este tipo de Conferência”, perguntou um jornalista brasileiro.

Marcelo Rebelo de Sousa não fugiu à questão. “Sempre pertenci ao setor da comunicação social, em Portugal é muito muito livre”, refere o Chefe de Estado, que de seguida admitiu que “não sabia” desta situação e acrescentou que isso “seria uma surpresa”. Não obstante, o Presidente da República garantiu que vai “averiguar”.