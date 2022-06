Colômbia. Desabamento em praça de touros faz quatro mortos e centenas de feridos

O desabamento de um dos palcos da praça de touros do município colombiano de El Espinal, Tolima (centro), provocou este domingo, pelo menos, quatro mortos e cerca de 300 feridos, de acordo com as agências internacionais.

O governador de Tolima, Ricardo Orozco, assegurou à emissora Blu Radio que a tragédia provocou até agora quatro mortos, dos quais um menor.

"Lamentamos profundamente o sucedido na nossa praça de touros Gilberto Charry, quero pedir aos cidadãos que estão na praça de touros que por favor se retirem, os organismos de controlo estão a responder à emergência e os feridos já foram levados para os hospitais", escreveu, por sua parte, o autarca de El Espinal, Juan Carlos Tamayo.

Nos vídeos publicados nas redes sociais vê-se como durante uma 'corraleja' - como são conhecidas as festas populares de touros na Colômbia - uma tribuna de madeira lotada de pessoas desabou.

O presidente cessante, Ivan Duque, prometeu uma investigação, enquanto o presidente eleito, Gustavo Petro, instou as autoridades locais a proibir eventos deste género.

Na rede social Twitter, o Presidente eleito da Colômbia afirma: "Espero que todas as pessoas afetadas pelo desabamento da praça de El Espinal possam recuperar das suas feridas".

"Isto já tinha acontecido antes em Sincelejo (capital da região caribenha de Sucre). Peço aos autarcas que não autorizem mais espetáculos com a morte de pessoas ou animais", expressou Petro, que assumirá a presidência em 7 de agosto.