Milhares de pessoas nas ruas de Madrid contra a NATO

Milhares de pessoas manifestaram-se este domingo contra a NATO nas ruas do centro de Madrid, cidade que acolhe a cimeira da Aliança Atlântica entre terça e quinta-feira.



Organizada por plataformas que juntam associações, sindicatos e partidos que são contra a guerra na Ucrânia e a Organização do Atlântico Norte (NATO, na sigla em inglês da aliança de defesa entre países da Europa e da América do Norte), os manifestantes gritaram durante mais de duas horas palavras de ordem como “não à guerra imperialista”, “Agora mais que nunca NATO não” ou “NATO não, bases fora”.

As palavras de ordem – como os cartazes e faixas com frases contra a NATO – foram sendo gritadas em vários idiomas, incluindo português e coreano.

Um grupo do Partido Democrático do Povo (comunista) da Coreia do Sul deslocou-se a Madrid para manifestar a sua oposição à aproximação do país asiático à NATO e a uma eventual adesão à aliança militar, como explicou à Lusa um dos elementos que estava no protesto, que acrescentou que isso seria “uma ameaça de guerra” e que os coreanos não querem voltar a estar num conflito militar, numa referência à guerra na península coreana, que dividiu, até hoje, a Coreia em norte e sul.

Comunistas portugueses participam na manifestação