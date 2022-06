São precisos 10 anos para encontrar alternativas para o transporte de cereais

"Para as rotas alternativas, seriam necessários 10 anos de investimento para tentar construir as infraestruturas necessárias para substituir estas infraestruturas portuárias do mar Negro, que levámos cerca de 20 anos a construir desde o ano 2000”, disse Taras Vysotsky, numa entrevista à agência de notícias AFP.



“Estas rotas alternativas são importantes”, mas só permitem o transporte de um terço das exportações ucranianas, ou seja, 20 e 25 milhões de toneladas por ano contra 60 ou 70 milhões de toneladas através das instalações atuais, sublinhou.

Entre esses caminhos, Taras Vysotsky citou as ferrovias, camiões e navios que passam pelos portos da Roménia e da Polónia, em particular.

Os aliados ocidentais da Ucrânia estão a procurar formas de desbloquear os portos ucranianos no mar Negro, começando com Odessa, o principal porto de produção agrícola do país, para aumentar as exportações de cereais, dos quais a Ucrânia é um dos maiores produtores mundiais. E, ao mesmo tempo, limitar a inflação nos mercados mundiais e a crise alimentar que ameaça os principais clientes da Ucrânia, principalmente nos países africanos e do Médio Oriente.