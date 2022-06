Supremo dos EUA elimina garantia constitucional do direito ao aborto

O Supremo Tribunal dos Estados Unidos eliminou a garantia constitucional do direito ao aborto. A decisão foi anunciada esta sexta-feira.

A decisão passou com o voto a favor de seis juízes e com a oposição de três elementos do Supremo.

Em causa está legislação Roe vs. Wade, que vigorava desde 1973. Chega assim ao fim a garantia constitucional do aborto em vigor há cinco décadas no país.

A decisão dos juízes do Supremo Tribunal norte-americano surge na sequência de uma disputa sobre a legislação aprovado no estado do Mississippi, que proíbe o aborto depois das 15 semanas.

Cerca de metade dos estados dos EUA já indicaram que vão avançar com a proibição do aborto.

[em atualização]