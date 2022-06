SEF retoma renovação automática para autorizações de residência caducadas desde abril

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras informou que está disponível desde hoje a funcionalidade de renovação automática, via Internet, para as cerca de 20 mil autorizações de residência que caducarem entre 01 de abril 30 de junho de 2022.

Esta medida, retomada aqora e que entra na quarta fase, foi implementada pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) devido à pandemia de covid-19 para evitar idas presenciais ao balcão de atendimento. .

Esta funcionalidade foi lançada em julho do ano passado na "Área Pessoal" do Portal do SEF, onde o cidadão pode aceder à funcionalidade "Renovação Automática" do seu título de residência.

Segundo uma nota do SEF enviada à agência Lusa, "esta medida excecional tem como finalidade mitigar as consequências que resultaram da situação de emergência sanitária, adotando medidas excecionais e temporárias que permitam uma recuperação das pendências e um ganho de eficiência na gestão documental de cidadãos estrangeiros". .

Até à data, foram realizadas mais de 100 mil renovações automáticas, adianta o SEF.