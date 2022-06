Missouri é o primeiro estado a ilegalizar o aborto nos EUA

Minutos depois que a Supremo Tribunal fazer cair a lei que impedia a ilegalização do aborto, conhecida como Roe vs. Wade, na manhã de sexta-feira, o Missouri tornou-se o primeiro estado dos EUA a promover uma lei que proíbe todos os abortos, exceto em casos de emergência médica.

O procurador-geral do Missouri, Eric Schmitt, emitiu uma posição que aciona partes de um projeto de lei da câmara estadual que proíbe quase todos os abortos, sem exceções para violação ou incesto.

"Com esta opinião do procurador-geral, o meu escritório efetivamente vai acabar com o aborto no Missouri, tornando-se no primeiro estado do país a fazê-lo após a decisão do tribunal", disse Schmitt em um comunicado à imprensa.

A resolução de Schmitt, no Missouri, é aquela os defensores do direito ao aborto temiam e alertavam que aconteceria se a Roe vs. Wade, que legalizou o aborto a nível nacional em 1973, fosse derrubada pelo Supremo Tribunal.