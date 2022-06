Mais de 100 feridos no assalto por imigrantes a fronteira do enclave espanhol de Melilla

Mais de 100 pessoas ficaram feridas hoje no enclave espanhol de Melilla, no norte de África, quando milhares de imigrantes forçaram e tentaram saltar a vedação fronteiriça com Marrocos, segundo dados das autoridades de Espanha.

Entre os feridos há 49 elementos das forças de segurança espanhola, todos com ferimentos ligeiros.

Outras 57 pessoas do grupo que forçou e saltou a vedação da fronteira ficaram com ferimentos de diversa gravidade e três tiveram de ser levadas para o hospital.

Cerca de 2.000 pessoas tentaram hoje entrar ilegalmente em Melilla, desde Marrocos, e 133 conseguiram passar para território espanhol, segundo as autoridades da cidade.

No lado marroquino foram detidas cerca de mil pessoas, segundo as autoridades de Marrocos citadas pela agência de notícias EFE, que disseram que houve também dezenas de feridos em território marroquino, entre polícias e civis.

Nos últimos dias já tinha havido confrontos em Marrocos entre grupos de imigrantes que se estavam a concentrar nas proximidades da fronteira com Melilla, disseram as mesmas fontes.

As autoridades da cidade revelaram que cerca de duas mil pessoas se concentraram em território marroquino perto de Melilla e começaram a aproximar-se da fronteira às 06h40, tendo sido acionado um dispositivo policial pelos dois países.

Um grupo de 500 pessoas conseguiu ainda assim chegar à vedação que separa os dois territórios, depois de terem destruído o acesso a um posto de controlo que estava fechado.