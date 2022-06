Biden sobre fim do direito ao aborto. “Dia sombrio, mas luta não acabou”

A decisão do Supremo Tribunal, que revoga o direito constitucional ao aborto, é um “dia sombrio” para os Estados Unidos, mas “a luta não acabou”, afirma o Presidente norte-americano.



Numa declaração ao país, Joe Biden considera que os juízes retiraram um “direito fundamental” e a “saúde das mulheres americanas fica em risco”.

O Presidente norte-americano afirma que, se os estados aprovarem o fim do aborto, mulheres vão dar à luz o filhos dos violadores ou consequência de incesto.

A decisão, tomada por uma maioria de juízes “extremista” no Supremo, “abre um caminho perigoso”, alerta Joe Biden.

O político democrata garante que “a luta não terminou” e que os eleitores podem ajudar a mudar o jogo ao eleger representantes pró-aborto para o Congresso dos Estados Unidos.

Joe Biden assegura que vai “fazer tudo para proteger as mulheres”, nomeadamente defender o direito de se deslocarem a outro estado para abortar ou de terem acesso a medicamentos.

O Supremo Tribunal dos Estados Unidos eliminou a garantia constitucional do direito ao aborto. A decisão passou com seis voto a favor e três contra.



Em causa está legislação Roe vs. Wade, que vigorava desde 1973. Chega assim ao fim a garantia constitucional do aborto em vigor há cinco décadas no país.