Netflix corta 300 postos de trabalho depois de perda de assinantes

A Netflix anunciou outra ronda de cortes de empregos, na sequência da desaceleração do crescimento e do aumento da concorrência.

A gigante do streaming afirmou que vai eliminar mais de 300 postos de trabalho - cerca de 4% de força de trabalho - principalmente nos EUA, depois de demitir 150 pessoas em maio.

As medidas ocorrem depois que a empresa relatar, em abril, a primeira perda de assinantes em mais de uma década.

A empresa está a apostar num serviço suportado por anúncios e a tentar reduzir a partilha de contas.

“Enquanto continuamos a investir significativamente no negócio, fizemos esses ajustes para que nossos custos cresçam de acordo com o nosso crescimento mais lento de receita”, disse a Netflix em comunicado na quinta-feira, citado pela BBC, acrescentando que continua a contratar em outras áreas.

Embora a Netflix tenha 220 milhões de assinantes em todo o mundo e continue a ser a líder clara no mercado de streaming, enfrenta uma concorrência forte nos últimos anos com o lançamento de plataformas rivais como Disney Plus e Prime Video da Amazon.

A empresa também embarcou recentemente numa série de aumentos de preços nos EUA, Reino Unido e outros lugares, que contribuíram para a perdas de assinantes.

A empresa disse que espera que a contagem de assinantes caia em mais dois milhões nos três meses até julho, depois de cair 200.000 no início deste ano.