​Massacre em escola dos EUA. Chefe da polícia afastado de funções

O chefe da polícia responsável pela resposta ao massacre de 24 de maio na escola Uvalde, no Texas, foi retirado de funções.



Segundo a agência Reuters, o chefe Pete Arredondo foi colocado em licença administrativa e pode perder o seu posto como chefe da polícia do distrito escolar.

A resposta policial ao tiroteio, que resultou na morte de 19 crianças e duas professoras, tem sido muito criticada.

No início do mês, a agência estatal que investiga o caso revelou que o chefe da polícia não utilizou o rádio enquanto o massacre decorria. As autoridades não precisaram como é que Pete Arredondo comunicou durante o incidente com os outros polícias no local, incluindo os mais de uma dúzia de polícias que esperaram do lado de fora da sala de aula onde o atirador se escondeu.

A investigação pretende ainda saber o porquê das autoridades não terem confrontado o atirador mais rápido, mesmo quando os pais das crianças já se encontravam no lado de fora da escola e pediam aos polícias para intercederem.

Este foi o tiroteio mais mortal numa escola primária desde o massacre de Sandy Hook, em 2012, em Connecticut, que matou 26 pessoas, incluindo 20 crianças entre os seis e os sete anos de idade.