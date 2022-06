Governo afegão anuncia apoio de 10 milhões para vítimas de terramoto

O Governo do Afeganistão anunciou uma ajuda de mil milhões de afeganis (dez milhões de euros) para as vítimas do terramoto de quarta-feira, no qual morreram mais de mil pessoas.

De acordo com o jornal The Kabul Times, após uma reunião de emergência no Palácio Presidencial de Cabul, o primeiro-ministro, Mohammad Hassan enviou condolências às famílias afetadas e ordenou às autoridades que promovam medidas urgentes para enviar alimentos, roupas, medicamentos e outros materiais necessários aos afetados pelo sismo.

Um dos porta-vozes do regime talibã, Mohammad Naeem, indicou na rede social Twitter que um avião vindo do Qatar e dois vindos do Irão, todos carregados com ajuda humanitária, chegaram a Cabul na noite de quarta-feira.

O Governo do país, comandado desde agosto do ano passado pelos Talibã, já assumiu que não tem recursos suficientes para continuar a realizar buscas e apoiar os feridos e as pessoas que perderam as suas casas.

Mais de mil pessoas morreram e 1.500 ficaram feridas, na quarta-feira de madrugada, no sismo de magnitude 6,1 na escala aberta de Richter.