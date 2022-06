Uma em quatro pessoas em idade ativa na UE não trabalhava em 2021

Mais de uma em cada quatro pessoas (26,6%) entre os 15 e os 64 anos estava fora do mercado de trabalho, o que corresponde a 74,4 milhões de pessoas inativas, divulgou esta quarta-feira o Eurostat.

Por outro lado, de acordo com o serviço estatístico da União Europeia (UE), no ano passado havia mais do dobro de mulheres entre os 25 e os 54 anos (18,5%) em inatividade do que homens (8,2%), no bloco europeu.

A existência de "responsabilidade de cuidar" é a principal razão indicada pelas mulheres entre os 25 e os 54 anos para não estarem a procurar um emprego, seguindo-se "razões familiares" (2,9%).