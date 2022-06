Sismo no Afeganistão. Sobe para mais de mil número de mortos

Um sismo de 6.1 atingiu, esta quarta-feira, o Afeganistão e fez mais de mil mortos e mais de 1.500 feridos. São os mais recentes números avançados pelo site de notícias Al Jazeera, que cita fontes oficiais.

"Um grave sismo abalou quatro distritos da província de Paktika, matando e ferindo centenas dos nossos compatriotas e destruindo dezenas de casas", escreveu o porta-voz adjunto do governo talibã Bilal Karimi, na rede social Twitter.



“Pedimos às agências de ajuda que prestem socorro imediato às vítimas do terremoto para evitar uma catástrofe humanitária.”

Fotografias nos meios de comunicação afegãos mostraram casas reduzidas a escombros, com cadáveres embrulhados em cobertores estendidos no chão.

Helicópteros foram destacados no esforço de salvamento para alcançar os feridos e voar em material médico e alimentos, disse um funcionário do Ministério do Interior, Salahuddin Ayubi. "É provável que o número de mortos aumente, uma vez que algumas das aldeias se encontram em áreas remotas nas montanhas e levará algum tempo a recolher detalhes".