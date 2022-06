Sismo no Afeganistão faz mais de 900 mortos

Um sismo de 6.1 atingiu, esta quarta-feira, o Afeganistão e fez, pelo menos, 920 mortos e 610 feridos, segundo o último balanço dos oficiais da gestão de crises, citados pela agência de notícias estatal do Afeganistão, Bakhtar.

"Um grave sismo abalou quatro distritos da província de Paktika, matando e ferindo centenas dos nossos compatriotas e destruindo dezenas de casas", escreveu o porta-voz adjunto do governo talibã Bilal Karimi, na rede social Twitter.



“Pedimos às agências de ajuda que prestem socorro imediato às vítimas do terremoto para evitar uma catástrofe humanitária.”

Segundo a agência de notícias Associated Press, que cita a agência de notícias do Afeganistão, as equipas de socorro estão a chegar ao local de helicóptero.