Sismo no Afeganistão faz centenas de mortos

Um sismo de 6.1 atingiu, esta quarta-feira, o Afeganistão e fez, pelo menos, 280 mortos e 600 feridos. Primeiro balanço cita fontes oficiais da gestão de crises citadas pela agência de notícias estatal do Afeganistão, Bakhtar.

"Um grave sismo abalou quatro distritos da província de Paktika, matando e ferindo centenas dos nossos compatriotas e destruindo dezenas de casas", escreveu o porta-voz adjunto do governo talibã Bilal Karimi, na rede social Twitter.



“Pedimos às agências de ajuda que prestem socorro imediato às vítimas do terremoto para evitar uma catástrofe humanitária.”

Segundo a agência de notícias Associated Press, que cita a agência de notícias do Afeganistão, as equipas de socorro estão a chegar ao local de helicóptero.