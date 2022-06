Fotojornalista ucraniano foi "executado a sangue-frio" por tropas russas

O fotojornalista ucraniano Maks Levin, cujo corpo sem vida foi encontrado em abril, a 20 quilómetros a norte de Kiev, foi "executado a sangue-frio" por tropas russas, avançou a organização não-governamental Repórteres Sem Fronteiras (RSF).

Num relatório publicado hoje após uma investigação, a RSF considera provado que Levin e um amigo, o soldado Oleksiy Chernyshov foram executados por soldados russos em 13 de março numa floresta perto da cidade de Doshchun, provavelmente depois de interrogados e torturados.,

O secretário-geral da RSF, Christophe Deloire, disse que "num contexto de guerra fortemente marcado pela propaganda e censura do Kremlin, Maks Levin e o seu amigo pagaram com a vida a sua luta por uma informação verdadeira".

"Devemos-lhes a verdade. E vamos lutar para identificar e encontrar aqueles que os executaram", garantiu Deloire.

As investigações foram realizadas entre 24 de maio e 3 de junho pelo chefe da área de investigação da RSF, Arnaud Froger, e pelo fotojornalista de guerra francês Patrick Chauvel, que havia trabalhado com Levin em Donbass no final de fevereiro.