Dia 118. Fotojornalista ucraniano executado, Rússia ameaça Lituânia com "resposta prática" a embargo

O secretário-geral da RSF, Christophe Deloire, disse que "num contexto de guerra fortemente marcado pela propaganda e censura do Kremlin, Maks Levin e o seu amigo pagaram com a vida a sua luta por uma informação verdadeira".

A Rússia ameaçou a Lituânia com uma "resposta prática", na sequência da decisão de limitar, em parte, o tráfego de mercadorias para o enclave russo de Kaliningrado, no mar Báltico.

Rússia promete "resposta prática" à Lituânia

A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo indicou que a resposta do país à limitação,. em parte, do tráfego de mercadorias para o enclave russo de Kaliningrado, no mar Báltico, por parte da Lituânia, "não vai ser diplomática, mas prática".

Kaliningrado, anexado da Alemanha após a Segunda Guerra Mundial em 1945, é um enclave que está isolado do resto da Rússia e faz fronteira com dois países da União Europeia (UE) e da NATO, a Lituânia e a Polónia.

As autoridades lituanas tomaram a decisão de restringir a partir de sábado o tráfego ferroviário através do seu território para Kaliningrado, como parte das sanções impostas à Rússia pela sua "campanha militar" na Ucrânia.

Finlândia "pronta para lutar" se a Rússia atacar

O chefe das tropas finlandesas garantiu que o país está "pronto para lutar" caso seja alvo de uma ataque russo.

Gen Timo Kikiven afirmou que o país "desenvolveu sistematicamente a nossa capacidade militar, para prevenir este tipo de conflitos".

"A Ucrânia tem sido difícil para a Rússia e a Finlândia seria igual", considerou.

A Finlândia anunciou em maio que pretende aderir à NATO, alargando assim a aliança militar ocidental que conta com 30 membros, numa resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia.