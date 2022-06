Zelenskiy agradece apoio de Portugal na candidatura à UE

“Tive uma conversa com o primeiro-ministro, António Costa. Agradeci a Portugal o apoio para a concessão à Ucrânia do estatuto de candidato à adesão à UE”, escreveu Zelenskiy na rede social Twitter.

O primeiro-ministro afirmou hoje que falou com o Presidente ucraniano, a quem confirmou o apoio de Portugal à concessão à Ucrânia do estatuto de candidato no seu processo de adesão à União Europeia.

“Falei hoje com o Presidente Zelensky. Confirmei que, na sequência do parecer da Comissão Europeia, Portugal apoiará a concessão do estatuto de candidato à Ucrânia no próximo Conselho Europeu”, escreveu António Costa na rede social Twitter.

Nesta mensagem, o primeiro-ministro disse também ter comunicado ao Presidente da Ucrânia a disponibilidade de Portugal “para aprofundar o apoio político e técnico ao processo de adesão ucraniano”.

Em 21 de maio passado, quando visitou Kiev, o primeiro-ministro afirmou que Portugal iria dar apoio técnico à Ucrânia para o seu processo de adesão à União Europeia e salientou que a opção europeia de Kiev deve ser acolhida “de braços abertos”.