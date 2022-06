​Histórico restaurante flutuante afunda-se em Hong Kong

O histórico restaurante flutuante “Jumbo”, um dos símbolos de Hong Kong, naufragou quando estava a ser rebocado para uma nova localização.



O restaurante afundou-se junto às ilhas Paracel, no Mar da China, dias depois de ser retirado do porto de Hong Kong onde estava há quase 50 anos.

A empresa proprietária do “Jumbo” diz estar “muito triste com o incidente” e adianta que ninguém ficou ferido no naufrágio, que aconteceu com condições de mar adversas.

O histórico restaurante flutuante estava encerrado desde março de 2020, devido à pandemia de Covid-19.

Durante quase cinco décadas de existência, terá recebido mais de três milhões de pessoas, entre as quais celebridades como a rainha Isabel II de Inglaterra e o ator Tom Cruise.

O icónico restaurante foi também cenário de vários filmes, incluindo uma película da saga James Bond.