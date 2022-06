Dia 117. Milhares de ucranianos deportados para a Rússia, Zelenskiy agradece apoio de Portugal

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, agradece o apoio de Portugal ao pedido de adesão da Ucrânia à União Europeia (UE).

“Tive uma conversa com o primeiro-ministro, António Costa. Agradeci a Portugal o apoio para a concessão à Ucrânia do estatuto de candidato à adesão à UE”, escreveu Zelenskiy na rede social Twitter.

“Acordámos em utilizar a experiência de Portugal na nossa reaproximação com a UE”, adiantou o Presidente ucraniano.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, congratulou-se com o apoio manifestado pelo Governo português à candidatura da Ucrânia à União Europeia.

"Na sequência das declarações anteriores sobre as perspetivas europeias da Ucrânia, o Presidente da República (Órgão ao qual caberá ratificar um futuro Tratado de Adesão), congratula-se com a decisão do Governo de apoiar a candidatura daquele Estado europeu a membro da União Europeia", lê-se numa nota colocada no portal da Presidência na Internet.

Rússia coloca Portugal entre países "responsáveis por arrastar" guerra

O embaixador da Rússia junto da ONU incluiu esta terça-feira Portugal numa lista de países fornecedores de equipamento militar a Kiev, acusando-os de serem "diretamente responsáveis pelo arrastar" da guerra.

Numa reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre a situação na Ucrânia, Vasily Nebenzya criticou o Ocidente por fornecer armamento e artilharia de longo alcance a Kiev, visando atingir "a população civil de língua russa" na região do Donbass (leste ucraniano).

"Os Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemanha, França, Polónia, Áustria, Austrália, Bélgica, Bulgária, Grécia, Dinamarca, Espanha, Luxemburgo, Países Baixos, Noruega, Portugal, Roménia, Macedónia do Norte, Eslováquia, Eslovénia, Turquia, Finlândia, República Checa, Suécia (...) uma lista dos maiores fornecedores de equipamento militar ao regime ucraniano, gastando milhares de milhões de dólares", afirmou Nebenzya.