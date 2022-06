Legislativas francesas: Macron perde maioria absoluta e extrema-direita regista subida histórica

É um dia com sabor amargo para Emmanuel Macron. A Coligação Juntos, encabeçada pelo partido Renascimento, do Presidente, obteve 234 assentos na Assembleia Nacional Francesa, segundo as últimas sondagens, o que representa a perda da maioria absoluta. Esta só seria atingida com a obtenção de 289 lugares.

Já a coligação de esquerda Nova União Popular Ecologista e Social (NUPES), que junta socialistas, comunistas e ecologistas, e que é liderada por Jean Luc-Melénchon, foi a grande surpresa da noite. Conseguiu o segundo lugar nestas legislativas com 141 assentos e torna-se assim a principal força da oposição.

Mélenchon é o homem forte da noite e uma “pedra no sapato” para Emmanuel Macron no futuro. O líder da França Insubmissa defendeu no seu discurso que “a derrota do partido presidencial é total”.

Perante este cenário, e para manter em funções o governo liderado por Elisabeth Borne, Emmanuel Macron terá de coligar-se e a hipótese mais provável é que o faça com a principal força da direita, os Republicanos. Este é um assunto que ficará decidido nas próximas semanas.

Outra grande vencedora da noite foi Marine Le Pen. O partido de extrema-direita, A União Nacional, conseguiu um resultado histórico nestas eleições e torna-se assim a terceira força política na Assembleia Nacional. Nas legislativas passadas, ocupava apenas 8 lugares. Neste escrutínio, conseguiu multiplicar por 10 o número de assentos, contando agora com 90 cadeiras. É a maior representação de sempre da extrema-direita francesa na Assembleia.

A abstenção nestas eleições também é recorde, 54%, o que significa que um em cada dois eleitores não foi votar.