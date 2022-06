Le Pen deixa liderança da União Nacional para se dedicar ao grupo parlamentar

Depois de se tornar uma das vencedoras das legislativas francesas que aconteceram neste domingo, Marine Le Pen anunciou que irá deixar a liderança da União Nacional (UN) para se dedicar à liderança do grupo parlamentar do partido de extrema-direita.

Segundo resultados provisórios, a UN conquistou 89 lugares na Assembleia Nacional, ajudando a retirar a maioria absoluta ao partido de Emmanuel Macron, Renascimento, que ficou-se pelos 246 mandatos, enquanto a coligação de esquerda Nova União Popular Ecologista e Social (NUPES), que junta socialistas, comunistas e ecologistas, liderada por Jean Luc-Melénchon, foi a grande surpresa da noite: conseguiu o segundo lugar nestas legislativas com 142 assentos e torna-se assim a principal força da oposição.

Em declarações esta segunda-feira em Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), onde foi eleita com 61% dos votos, Le Pen confirmou que não assumirá a liderança do seu partido, do qual é presidente desde 2011. “Não vou assumir a chefia da União Nacional. Vou concentrar-me em presidir este grupo muito grande”, que se assumiu “surpreendida” com a eleição de 89 assentos na Assembleia Nacional.

“Esperávamos ter 60 deputados nos nossos maiores sonhos”, disse.

Neste momento, o jovem Jordan Bardella, de 26 anos, é o líder interino do partido, depois de Le Pen ter anunciado a retirada da liderança no início da campanha para a presidência francesa, que perdeu para Emmanuel Macron, em abril.

É esperado agora um congresso da União Nacional no Outono para decidir o futuro da família política de extrema-direita, que ocupa agora 89 lugares da câmara baixa do parlamento francês.