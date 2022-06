Greve nacional na Bélgica com grande impacto nos transportes aéreos

O aeroporto de Bruxelas cancelou todos os voos de passageiros com partida prevista para esta segunda-feira devido a uma greve nacional na Bélgica, mas serão realizados os voos de chegada e de carga.

“Devido à manifestação nacional e à greve de grande parte do pessoal de segurança da G4S (empresa de vigilância do aeroporto) na segunda-feira, 20 de junho, nenhum voo de passageiros partirá do aeroporto de Bruxelas”, adiantou a infraestrutura num comunicado publicado no seu site.

Neste contexto, o aeroporto aconselha os passageiros afetados por estes voos a não se deslocarem aos terminais e a remarcarem as suas ligações aéreas.

Os constrangimentos previstos para segunda-feira poderão ainda provocar “longos tempos de espera” na terça-feira, avançou o aeroporto da capital belga, que “lamenta os inconvenientes” causados aos passageiros.

Algumas empresas de transporte rodoviário de passageiros também interromperam o serviço e em Bruxelas e Antuérpia, a recolha de resíduos também não é assegurada. Há ainda notícias na imprensa belga que dão conta de várias escolas fechadas em Gent.

A manifestação nacional é organizada pelos sindicatos FGTB, CSC e CGSLB que reclamam mais poder de compra para os trabalhadores e alterações à lei salarial.

Também os pilotos da companhia aérea Ryanair na Bélgica convocaram uma greve entre 24 e 26 de junho, os mesmos dias da paralisação dos tripulantes de cabine da companhia naquele país europeu.

A companhia aérea irlandesa vai assim sofrer uma série de greves a partir da próxima sexta-feira, que unem tripulantes de cabine de Portugal, Espanha, Bélgica, Itália e França.

As tripulações de cabine em Portugal vão parar nos dias 24, 25 e 26 de junho, enquanto em Espanha convocaram greves para o período de 30 de junho a 2 de julho.