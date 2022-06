Primeiras projeções: Macron vence eleições, mas perde maioria absoluta em França

O atual presidente, Emmanuel Macron, vence as eleições legislativas em França, mas perde a maioria absoluta, segundo indicam as primeiras projeções dos resultados da segunda volta, este domingo.

A coligação Ensemble! conquista 205 a 250 assentos, de um total de 577, da Assembleia Nacional, a mais poderosa casa do Parlamento. É mais do que qualquer outro grupo político, mas menos de metade.

A coligação de extrema-esquerda Nova União Popular Ecologista e Social (Nupes), que já ajudara a forçar a segunda volta, passa a ser a segunda força política em França, com expectativa de 149 a 200 lugares.

As primeiras projeções apontam, ainda, para uma forte subida da extrema-direita, liderada por Marine Le Pen. O partido União Nacional elege 60 a 100 deputados, melhor resultado de sempre, o que lhe permitirá, por exemplo, apresentar moções de censura no Parlamento.

O partido de direita Os Republicanos perde lugares relativamente às eleições de cinco anos atrás. Fica com cerca de 78. Caso se alie a este partido, Macron conseguirá a ambicionada maioria absoluta, pois ficará com um total de cerca de 302 lugares, mais do que os 289 necessários.

A abstenção nesta segunda volta rondou os 54%, número mais elevado face à passada semana e o segundo valor mais alto desde 1958.