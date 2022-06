Primeira-ministra francesa admite aliança com a direita. "Não existe alternativa"

A primeira-ministra francesa, Élisabeth Borne, admite uma aliança com a direita, de forma a conservar a maioria absoluta com que governa juntamente com o presidente, Emmanuel Macron.

A segunda volta das eleições legislativas em França deram vitória ao Ensemble!, a coligação de Macron, que, porém, perdeu a maioria absoluta. Uma situação que "constitui um risco" para o país, segundo Élisabeth Borne, que discursou após serem conhecidas as primeiras projeções.

"Trabalharemos para construir uma maioria de ação. Não existe alternativa para garantir estabilidade para o nosso país. As múltiplas sensibilidades terão de se associar e os compromissos certos terão de ser construídos de modo a agir no serviço da França. Os franceses estão à espera que nos unamos pelo país", assumiu a primeira-ministra.

Élisabeth Borne salientou que, apesar do contrariedade, "uma situação sem precedentes", tem "confiança" no povo francês e no Governo: "Temos tudo para ter sucesso e é juntos que conseguiremos ter sucesso."

O Presidente francês, Emmanuel Macron, perdeu a maioria absoluta no parlamento, indicam as primeiras projeções. Contudo, uma aliança com Os Republicanos, de direita, permitir-lhe-ia governar sem contratempos.