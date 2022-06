Alemanha aumenta produção das centrais a carvão quando prometeu fechá-las até 2030

A Alemanha está a tomar medidas de emergência para garantir o abastecimento de energia em consequência das recentes quedas de exportação de gás russo. A ideia do governo alemão revitalizar as centrais de carvão no país.

“Para reduzir o consumo de gás, precisamos de usar menos gás para gerar eletricidade. Em vez disso, as centrais a carvão terão que ser mais usadas”, disse, este fdomingo, o Ministério da Economia em comunicado.

O governo está a reagir aos anúncios esta semana de vários cortes no fornecimento de gás pela Gazprom russa, via Nord Stream, tendo como pano de fundo um confronto entre países ocidentais e a Rússia no contexto da guerra na Ucrânia.

Esta decisão é uma reviravolta para este governo de coligação, que tem em lugar de destaque os Verdes, e que prometeu acabar com o carvão até 2030.