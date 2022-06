Reino Unido autoriza extradição de Julian Assange para os EUA

O Governo britânico autorizou esta sexta-feira a extradição do fundador do Wilileaks, Julian Assange, para os Estados Unidos.

Julian Assange é procurado pela justiça norte-americana pela divulgação de uma grande quantidade de documentos confidenciais.

"De acordo com a Lei de Extradição de 2003", o governo deve assinar uma ordem de extradição "se não houver motivos que parem a ordem", disse um porta-voz do Ministério do Interior britânico, confirmando que a ministra Priti Pratel já assinou o documento de extradição.

A decisão é um momento que pode por termo à longa batalha legal de Assange que tentou durante os últimos anos, no Reino Unido, evitar a extradição para os Estados Unidos.

Assange, de 50 anos, preso no Reino Unido, tem formalmente14 dias para apresentar recurso.

Em reação à ordem de extradição, o portal WikiLeaks já considerou que se trata "de um dia negro para a liberdade de imprensa e para a democracia britânicas".

"Qualquer pessoa, neste país, que se preocupe com a liberdade de expressão deve estar profundamente envergonhada com o facto de a ministra do Interior ter aprovado a extradição de Julian Assange para os Estados Unidos, um país que planeou assassiná-lo", refere o comunicado divulgado pelo portal WikiLeaks.



A Amnistia Internacional considera que a autorização do Executivo britânico à extradição de Julian Assange "põe em grande risco" o jornalista australiano.

A secretária geral da Amnistia Internacional (AI), Agnès Callamard, lamentou em comunicado a decisão adotada pela ministra do Interior do Reino Unido, que assinou a ordem de "entregar o jornalista australiano" Julian Assange à Justiça dos Estados Unidos, onde é acusado de espionagem.

"Permitir que Julian Assange seja extraditado para os Estados Unidos pode colocá-lo perante um grande risco e envia um 'recado arrepiante' aos jornalistas de todo o mundo", disse a responsável pela AI.

"Se a extradição se verificar (...) Assange pode enfrentar o risco de uma detenção prolongada", frisou Callamard.

"As garantias diplomáticas dos Estados Unidos de que Assange não vai ser submetido ao confinamento solitário não podem ser levadas a sério, dado o historial" no país, acrescentou.

"Pedimos ao Reino Unido que se abstenha de extraditar Julian Assange, que os Estados Unidos deixem cair as queixas e que Assange seja libertado", apelou a secretária-geral da organização não-governamental com sede em Londres.