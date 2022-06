Putin diz que UE perde cerca de 400 mil milhões de euros com sanções

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse hoje que a União Europeia (UE) perderá mais de cerca de 400 mil milhões de euros no próximo ano, devido às sanções que impôs contra Moscovo, por causa da invasão da Ucrânia.

"Segundo estimativas de especialistas, a febre das sanções pode causar prejuízos diretos à UE de mais de 400 mil milhões de dólares (cerca de 400 mil milhões de euros) no próximo ano. Esse é o preço de decisões distantes da realidade e tomadas sem bom senso", denunciou Putin, no Fórum Económico de Petersburgo.

Para o líder russo, a UE já perdeu a sua soberania e as suas elites "dançam ao som da música de outros", referindo-se à influência dos Estados Unidos e à incapacidade dos países europeus para definirem uma estratégia própria.

"Fazem tudo o que desde cima lhes mandam fazer, causando danos à sua própria população e à sua economia, aos seus negócios", denunciou Putin, referindo-se às sanções impostas a Moscovo por Bruxelas.

Putin disse que a inflação em vários países da zona euro já ultrapassou os 20%, em grande parte por causa do boicote aos produtos energéticos russos.

"O aumento dos preços, a inflação, os problemas com alimentos e combustíveis, gasolina, os problemas do setor energético como um todo são fruto de erros sistémicos na política económica do atual Governo norte-americano e da burocracia europeia", explicou Putin.