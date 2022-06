Macron, Draghi e Scholz visitam Kiev em sinal de “unidade europeia”

Já estão em Kiev o Presidente francês, o Chanceler alemão e o primeiro-ministro italiano. Emmanuel Macron, Olaf Scholz e Mario Draghi vão encontrar-se com o chefe de Estado da Ucrânia e discutir mais apoio militar.

À chegada à capital ucraniana, Macron disse que o objetivo é demonstrar que a Europa está unida no apoio aos ucranianos.

“Uma mensagem de unidade europeia a transmitir aos ucranianos e ucranianas o nosso apoio, e falar do presente e do futuro, porque as próximas semanas são importantes”, afirmou.

A viagem acontece na véspera de Bruxelas apresentar a recomendação para o estatuto da Ucrânia de candidato à União Europeia e horas depois de os Estados Unidos anunciarem um novo pacote de 962 milhões de euros em ajuda militar, destinada sobretudo à região de Donbass.

O encontro pode, contudo, ficar marcado por alguma tensão – o conselheiro do Presidente ucraniano teme que os três líderes europeus pressionem Zelenskiy a aceitar um cessar-fogo.

Na quarta-feira, o Presidente francês alertou que Zelenskiy, em algum momento, precisa de negociar com Putin, garantindo que a UE estará presente nessas conversações, para garantir a segurança do povo ucraniano.