EUA prometem mais 962 milhões em ajuda militar. Zelenskiy agradece

De acordo com um comunicado da Casa Branca sobre a conversa telefónica entre Joe Biden e Volodymyr Zelenskiy, o Presidente norte-americano esclareceu que o novo pacote de ajuda incluirá artilharia, sistemas de defesa costeira e ‘rockets’, para apoiar os ucranianos "nas suas operações defensivas" no Donbass.

O Presidente dos EUA disse que, na sua conversa telefónica com Zelensky, reafirmou o compromisso de que "os EUA apoiarão a Ucrânia" na defesa da sua democracia, soberania e integridade territorial, "contra a injustificável agressão russa".

De acordo com dados do Pentágono, de 1 de junho, os EUA já alocaram cerca de 4,6 mil milhões de dólares (cerca de 4,4 mil milhões de euros) em assistência de segurança à Ucrânia, desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro.

Zelenskiy grato

Volodmyr Zelenskiy já expressou a sua “gratidão” aos Estados Unidos pelo novo pacote de ajuda militar.

"Quero expressar a minha gratidão por este apoio. É particularmente importante para a nossa defesa no Donbass", região do Leste da Ucrânia e atual epicentro do conflito com a Rússia, destacou o chefe de Estado ucraniano na sua mensagem de vídeo noturna diária dirigida à nação.

“Também estou grato aos EUA por mobilizar a assistência de todos os aliados”, realçou.

Volodymyr Zelensky adiantou que discutiu com o homólogo norte-americano a "situação tática no terreno" e como "acelerar" a vitória da Ucrânia.

O governante referiu que manteve também conversações com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, que através da rede social Twitter assegurou esta quarta-feira que irá apoiar Kiev "até à vitória final".