Irmãos confessam homicídio de jornalista e ativista na Amazónia

Dois irmãos confessaram o homicídio do jornalista britânico Dom Phillips e do ativista Bruno Pereira na selva da Amazónia, avança a Globo News.

Dom Phillips e Bruno Pereira terão sido assassinados e desmembrados pela dupla.



Os irmãos Oseney da Costa de Oliveira e Amarildo da Costa Oliveira foram levados até ao local das buscas, no Vale do Javari, para apontar a localização dos corpos das vítimas.

A família do repórter no Reino Unido informou não ter sido informada sobre a confissão dos homicídios.

A Polícia Federal vai dar uma conferência de imprensa ainda esta quarta-feira.

O jornalista Dom Phillips, colaborador do jornal The Guardian, e o ativista Bruno Pereira estão desaparecidos desde 5 de junho no Vale do Javari, uma região remota da selva na Amazónia brasileira, perto das fronteiras do Peru e Colômbia, onde estavam a investigar as ameaças contra os povos indígenas.