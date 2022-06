Reino Unido autoriza deportação de refugiados para o Ruanda

As autoridades judiciais do Reino Unido autorizaram a deportação de refugiados para o Ruanda, abrindo caminho à implementação do controverso plano de recolocação das pessoas que passaram o Canal da Mancha.

A notícia é avançada pela BBC nesta terça-feira, dia em que se deverá realizar o primeiro voo com migrantes. Alguns entraram no país de forma ilegal e terão de pedir asilo a partir do Ruanda.

Em abril, o Governo de Boris Johnson anunciou o envio de alguns requerentes de asilo para o Ruanda por um pagamento inicial de 120 milhões de libras (cerca de 140 milhões de euros).

O plano criou alguma contestação e chegou aos tribunais britânicos, tendo sido aprovado na segunda-feira pelo tribunal de recurso.

Na segunda-feira, o Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados falou do plano como sendo um grande erro.